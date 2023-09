Die Mannschaft sucht noch weibliche Verstärkung Haaner TV: Erfolgreicher Start für Hobby-Mixed-Volleyballer

Auch das Herrenteam des HTV startete mit einem 3:1-Sieg bei VV Humann Essen in die neue Landesliga-Saison, musste sich dann jedoch im zweiten Saisonspiel gegen Bayer Wuppertal in vier Sätzen geschlagen geben. Am 21. Oktober steht das erste Heimspiel gegen MTG Horst Essen an. Anpfiff in der Halle Steinkulle ist um 15 Uhr. Nächsten Samstag geht es aber erst einmal zum ART Düsseldorf.