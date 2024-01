Neujahrsempfang Haaner TV blickt auf ein buntes Jahr zurück

Der Neujahrsempfang des Haaner TV hat Tradition. Wieder einmal lud der mit mehr als 3000 Mitgliedern größte Sportverein in der Gartenstadt Aktive, Freunde und Förderer in die vereinseigene Halle an der Turnstraße ein. Für Holger Weiss ist es eine liebgewonnene Gewohnheit, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Doch vor der Rede des Vorsitzenden, der seit mehr als 20 Jahren im Amt ist, lockerte zunächst einmal die Formation „C’est nous“ aus der Abteilung Rhythm and Dance die Atmosphäre mit einer Tanzeinlage auf. Später sorgten die Cheerleaderinnen Cool Cats, die 2023 auf nationaler und internationaler Ebene glänzten, für Stimmung bei den Anwesenden.