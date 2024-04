Turnen Haaner TB startet erfolgreich in die Saison 2024

Bereits nach dem ersten Gerät zeigte sich, dass die Oberliga 2024 äußerst spannend wird, da alle Mannschaften sehr eng beieinander lagen. Die Tagesform ist in diesem Jahr eine entscheidender Faktor. Die Turnerinnen des HTB starteten stark in den Wettkampf und zeigten solide Leistungen am Sprung und Stufenbarren. Besonders beeindruckend waren ihre Auftritte am Schwebebalken und Boden, bei denen die Mannschaft Bestleistungen erzielte. Am ersten Wettkampftag setzte sich letztlich die SG Kaarst knapp vor dem Haaner TB und dem SFD (Düsseldorf) unter den acht Teams in dieser Liga durch.