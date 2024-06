Ein historischer Auftritt HTB-Turner Ben Schulte qualifiziert sich für Deutschland Cup

Es war der dritte Wettkampf in Folge für beide Haaner Turner, denn am Wochenende zuvor meisterten sie den letzten Auftritt in der Oberliga. Ben Schulte überzeugte vor allem am Boden, wo er mit 12,10 Punkten eine hervorragende Wertung erzielte. Das Pauschenpferd ist für die Männer das Zittergerät und Schulte musste in der Ligasaison zweimal absteigen – diesmal aber gelang ihm seine Übung und er wurde mit seiner Saisonhöchstwertung belohnt. Leider klappte das an seinem Paradegerät Sprung nicht so gut und er verlor ein paar sicher geglaubte Punkte. Am Ende reichte es aber für den achten Platz in der Gesamtwertung und als zweitplatzierter Turner des Rheinischen Turnerbundes qualifizierte sich Schulte für den Deutschland Cup in Dillingen an der Saar.