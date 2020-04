Olympia : Haaner Sportler dürfen in diesem Jahr nicht nach Tokio reisen

Vincent Vossieg (von links), Charlotte Baden, Tom Seiffert und Erik Fiedler waren auserwählt, in Tokio 2020 am Olympia-Jugendcamp „Be United“ des Landessportbundes teilzunehmen. Foto: privat

HAAN Vier Sportler des Haaner TV hätten eigentlich zu den Olympischen Spielen nach Tokio fliegen dürfen. Vincent Vossieg, Charlotte Baden, Tom Seiffert und Erik Fiedler waren auserwählt, am Olympia-Jugendcamp „Be United“ des Landessportbundes teilzunehmen.

„Die Absage war die richtige Entscheidung“, sagt Erik Fiedler. Sie seien zwar sehr traurig, aber in diesen weltweiten Pandemie-Zeiten sei die Absage sicherer für alle. Und der Projektleiter des Jugendcamps im Landessportbund, Hanno Krüger, der selbst auch Haaner Bürger ist, fügte hinzu, dass man die jungen Menschen keinem Risiko aussetzen dürfe. „Aber“, so sagt er, „eine kleine Hoffnung für 2021 haben wir noch.“

Teilfinanziert wird das Camp vom NRW Jugend- und Familienministerium. Die ausgewählten jungen Sportler hätten eine Kostenbeteiligung von insgesamt 1500 Euro aufbringen müssen. Das Camp „Be United“ wird in NRW schon lange in dieser Form durchgeführt. Hanno Krüger selbst war schon bei den Olympischen Spielen in Peking, Sydney und London dabei. Im Februar war er schon in Tokio, um die Unterkünfte für die 100 Camp-Teilnehmer und Eintrittskarten für verschiedene Veranstaltungen zu buchen. Auch er sei nach der Absage traurig gewesen, denn die Vorbereitungen waren ja schon weit fortgeschritten.