Moderne Sportstätten : Haaner Schützen sehen Treffer jetzt am PC-Bildschirm

Haan Nach sieben Jahren harter Arbeit und einer Investition von rund 200.000 Euro weiht der Haaner Schützenverein seine rundum erneuerte und modernisierte Schießanlage ein – jetzt kann der Klub auch offizielle Wettbewerbe organisieren.

Es war kein einfacher Weg, aber ein wichtiger, um die lange Tradition des Haaner Schützenvereins von 1881 aufrechtzuerhalten und an die Herausforderungen der Gegenwart anzupassen. Baulich wurde in den vergangenen sieben Jahren mit allerhand Eigenkapital, Spenden sowie tatkräftig, aber auch mit finanzieller Unterstützung der hiesigen Gewerke der Schießstand Am Schützenhaus 2 rundum auf Vordermann gebracht. Strom- und Netzwerkanschlüsse wurden im Rahmen einer neuen Elektrifizierung ausgetauscht. Im Kleinkaliberstand im Keller wurden aus Schallschutzgründen Decken abgehängt und mit speziellen Platten versehen sowie die Beleuchtung ausgetauscht, damit die Schützen nicht mehr von grellen Deckenleuchten geblendet werden, sondern jetzt im angenehmen indirekten Licht stehen. Schließlich wurde die Lüftungsanlage ausgetauscht.

Auch ein neuer Notausgang musste her, um die sicherheitstechnischen Vorschriften zu erfüllen und im Notfall aus dem Keller zu kommen sollte der Hauptweg über das Treppenhaus versperrt sein. Ohne all diese Maßnahmen hätte es das Ende für den Vereinssport bedeutet, stellt Schützenchef Uwe Gohrbandt klar. „Wir haben 200.000 Euro investiert, um hier überhaupt weiter schießen zu können.“

Der Vorteil des neuen Systems: Die Schützen müssen nicht mehr über die veralteten Seilzugbahnen die Scheiben nach dem Schießen zu sich heranholen, um zu sehen, was sie getroffen haben, sondern erhalten gleich nach dem Abschuss über einen PC-Bildschirm ihr Ergebnis am Stand angezeigt. Geschossen wird nicht mit Laserstrahlen auf das Ziel, sondern weiterhin mit Munition. Doch eine Art Bilderrahmen, in dem die Scheibe eingehängt wird, enthält zahlreiche Sensoren, die viel präziser als zuvor –auf ein 200stel- oder gar 300stel-Millimeter genau – den Treffer messen können. Dadurch ist der Verein nun in der Lage, künftig auch offizielle Wettbewerbe ausrichten zu können.