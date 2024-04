Die Schulen sind ein Faustpfand Nach 903 Absolventen peilt Haan jetzt die 1000er-Marke an

Die Sportabzeichen-Saison 2023 war ein Erfolg, denn 903 Haaner hielten letztlich die begehrte Urkunde in ihren Händen – 80 mehr als noch in 2022 . „Es geht aufwärts“, erklärt Gunhild Teich, Sportwartin des SSV Haan. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf die hohe Zahl der jugendlichen Absolventen, denn lediglich 79 Erwachsene tauchen in der Statistik auf. „Das klappt nur, weil die Schulen so gut mitarbeiten“, betont Teich und verrät dann: „Die Schulen, die mehr als 50 Sportabzeichen haben, bekommen als Ansporn einen kleinen finanziellen Bonus.“ Das Geld kommt wiederum dem Schulsport zugute, fließt zum Beispiel in den Kauf neuer Sportgeräte.