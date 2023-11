Kampf um den Regionalliga-Erhalt Die „Unitas-Familie“ fährt mit nach Gelpe/Strombach

HC Gelpe/Strombach – DJK Unitas Haan (Frauen). Die Unitas-Handballerinnen haben in der Regionalliga das nächste schwere Auswärtsspiel vor Augen. Die Mannschaft von Trainer Andre Wernicke gastiert am Samstag (Anwurf 16.45 Uhr) beim HC Gelpe/Strombach in der traditionellen Eugen-Haas-Halle in Gummersbach. Der starke Vorjahresvizemeister galt als der Top-Favorit auf die Meisterschaft und den Aufstieg. Zuletzt unterlagen die Oberbergischen, die dreimal in Folge auswärts antraten, bei den Drittliga-Absteigern TB Wülfrath und TV Beyeröhde. Fünf Wochen nach ihrem letzten Heimspiel wollen die Strombacherinnen jetzt vor eigenem Publikum wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und die Chance wahren, weiter im Titelrennen mitzumischen.