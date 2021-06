Jugendsport : Haan: Der Bergische Handballkreis bereitet die Saison vor

Im vergangenen August führten Profis der HSG Konstanz eine Trainingseinheit für den Nachwuchs des Haaner TV durch. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Trotz einer Saison, in der kaum Spiele über die Bühne gingen, blickt der Bergische Handballkreis im Jugendbereich optimistisch nach vorne. „Allen Befürchtungen zum Trotz haben die Vereine die Jugendmannschaften in der Pandemie so gut betreut, dass keine nennenswerten Abmeldungen zu verzeichnen sind“, berichtet Armin Adolphs vom Jugendausschuss und fügt hinzu: „Stand jetzt sind 147 Mannschaften aktiv in verschiedenen Leistungsklassen.

Damit bewegen wir uns auf dem Niveau der letzten Jahre.“ Weil erfahrungsgemäß nach den Sommerferien auch noch einige Mannschaften in den jüngeren Altersklassen E- und F-Jugend nachgemeldet werden, rechnet der Kreis mit 150 Mannschaften im Spielbetrieb.

In den Altersklassen der A- bis C-Jugend plant der BHK erneut einen gemeinsamen Spielbetrieb mit den Handballkreis Wuppertal/Niederberg. Adolphs sieht sogar die Möglichkeit, die Kooperation auf die D-Jugend auszudehnen.