Reportage Grundschulwettbewerb „Jugend trainiert“ Bunter Sporttag begeistert Bollenberg-Schüler

Für die Kinder der Grundschule Bollenberg gehört Bewegung zu den Schwerpunkten ihrer Schule: Es gibt zahlreiche Sport-AGs, 14 an der Zahl, in denen die Kinder ganz unerschiedliche Disziplinen ausprobieren und trainieren können. Dreimal die Woche steht auf dem Lehrplan Sportunterricht. Der Schulhof ist groß genug, um auch in den Pausen Gas zu geben, zu toben, zu rennen und sich vor der nächsten Schulstunde abzureagieren. Und trotz alledem ist ein Tag wie der vergangene Mittwoch auch für diese Schüler ein besonderer.