Fußball : Gut gelaunter ASV Mettmann plant den dritten Sieg in Folge

Gut gelaunter ASV Mettmann plant den dritten Sieg in Folge

Der Einsatz von Salvatore Aliberti (am Ball) ist fraglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Im zweiten Heimspiel hintereinander rechnen sich die Veantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten gute Chancen auf den nächsten Dreier aus.

ASV Mettmann – SC Alyidiz Remscheid. Mit zwei Siegen sind die Bezirksliga-Fußballer des ASV Mettmann erfolgreich in die Saison gestartet. „Jetzt wollen wir mit einem weiteren Dreier die gute Ausgangsposition festigen“, geht Orhan Hazer optimistisch in die Begegnung (Sonntag, 15 Uhr Sportzentrum Auf dem Pfennig). Der Sportliche Leiter des ASV warnt aber, den SC Alyidiz zu unterschätzen. „Bei dieser Mannschaft ist oft die Tagesform entscheidend. Daher liefert sie des Öfteren recht unterschiedliche Ergebnisse ab. Sie ist wie eine Wundertüte.“

Die ersten beiden Spieltage in der Bezirksliga-Gruppe 3 scheinen diese Einschätzung zu bestätigen. Am ersten Spieltag gewannen die Remscheider gegen die in dieser Saison hochgehandelte SV Union Velbert mit 2:1, um eine Woche später gegen den letztjährigen Fast-Absteiger SSVg Heiligenhaus mit 1:4 zu verlieren.