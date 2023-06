Motorsport Julian Hanses startet auf dem Lausitzring

Hilden · Der Hildener Rennfahrer führt aktuell als Förderpilot die Sprintwertung im GTC Race an und will an diesem Wochenende erneut an der Spitze mitmischen.

03.06.2023, 05:15 Uhr

Julian Hanses will sich wieder an die Spitze des Feldes setzen. Foto: Alex Trienitz

Nach seinem Sieg beim Saisonauftakt in Hockenheim, hat sich Julian Hanses für den zweiten Lauf auf dem Lausitzring in Brandenburg wieder viel vorgenommen. Als Gesamtführender der GT Sprint-Wertung möchte der 25-Jährige seine Position ausbauen und auf seiner Lieblingsstrecke erneut siegen. „Der Lausitzring und ich sind eine geheime Liebe. Ich fahre hier sehr gerne und freue mich, dass die Strecke zum diesjährigen Kalender gehört. In der Formel 4 habe ich hier mein erstes Rennen gewonnen und auch im GT4 war ich erfolgreich“, verrät der gebürtige Hildener. Dieses Wochenende wird dann nochmal besonders für ihn, denn als Förderpilot des GTC Race startet Hanses in diesem Jahr mit einem GT3 Supersportwagen aus dem Hause Audi. Im Team Car Collection teilt er sich mit Finn Zulauf einen Audi R8 GT3 LMS. „Nachdem Finn beim Auftakt durch seine Abiturprüfungen verhindert war, ist er nun dabei. Für uns als Fahrerpaarung wird es das erste gemeinsame Rennen“, berichtet der 25-Jährige. Die Erwartungen sind groß: Das GT Sprint-Rennen in Hockenheim entschied Hanses für sich und er führt auch die Gesamtwertung an. Im GT60 über eine Länge von einer Rennstunde reichte es am Ende zu Platz zwei. „Natürlich möchte ich beide Rennen als Sieger beenden. Mit Finn habe ich einen erfahrenen Mitfahrer, wir beide werden voll attackieren“, zeigt sich der Hildener kämpferisch. Bereits am gestrigen Freitag ging es für die Sportler mit zwei Freien Trainings los. Im heutigen Zeittraining für den GT60-Lauf fallen bereits morgens die ersten Entscheidungen, ehe um 16.05 Uhr das eigentliche Rennen startet. Am Sonntag folgen die beiden Läufe im GT-Sprint, die ebenfalls im Livestream zu sehen sind. www.gtc-race.de/livestream/

(RP/bs)