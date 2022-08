Motorsport : Hanses glänzt auf dem Nürburgring

Julian Hanses (Mitte) genoss den Podiumsplatz. Foto: Alex Trienitz

Hilden Der Hildener Rennfahrer baut mit seinem Mercedes AMG seinen Vorsprung in der GTC-Race-Wertung aus. Am Wochenende startet er erneut in der Eifel.

Mit breiter Brust kehrte Julian Hanses von seinem Abstecher an den Nürburgring zurück. Der Hildener feierte an diesem Wochenende gleich zwei Siege beim GTC Race. Den ersten Lauf absolvierte der 24-Jährige am Samstag im Mercedes AMG GT4 gemeinsam mit Phillippe Denes, seinem Teamkollegen vom Rennstall CV Performance-Group über 60 Minuten. Im ausgeglichenen GT4-Feld übernahm Hanses die Führung. Es entwickelte sich ein harter Kampf um die Spitze, bei dem es auch zu leichten Berührungen mit den Wagen der Konkurrenz kam. Letztlich hatte der Hildenr das Glück auf seiner Seite und erarbeitete sich bis zum Boxenstopp einen deutlichen Vorsprung. „Es hat alles super funktioniert, ein perfekter Start in das Renngeschehen“, freute er sich nach dem Erfolg, den Kollege Denes in Kurzarbeit zu Ende brachte. Weil am Ende der Zielgeraden ein Audi GT4 in den Reifenstapel einschlug, neutralisierte das Saftety-Car zunächst das Rennen, ehe es wegen der zu großen Beschädigungen der Sicherheitsbarrieren vorzeitig abgebrochen wurde.

Im Sprintrennen einen Tag später bejubelte Julian Hanses den zweiten Sieg. Hier konnte er nach dem Start die Lücke zur Spitze schnell schließen. Nach einer Berührung mit dem Führenden Luca Arnold in der siebten Runde übernahm Hanses die Pole-Position, gefolgt von Lucas Maron. Danach behauptete der 24-Jährige die Führung über die restliche Zeit. Auch der einsetzende Regen änderte nichts mehr daran.