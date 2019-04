Fußball : Grundschüler kämpfen um Stadtmeistertitel

Das Team der Elbsee-Schule (rote Trikots) kam bis ins Finale, während die Mannschaft von der Beethovenstraße (weiße Trikots) am Ende den fünften Platz belegte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Kalstert-Schule setzt sich beim Fußball-Turnier 2019 die Krone auf. Der Vorjahressieger trifft im Endspiel auf das Elbsee-Team.

Ein knappes Finale, drei Tore, Jubelschreie auf der einen Seite, Tränen auf der anderen: Die diesjährige Fußball-Stadtmeisterschaft der Hildener Grundschulen bot wieder einmal Platz für sämtliche Emotionen, sorgte für viel Schweiß, Freude und Enttäuschung, vor allem aber durchgängig gute Stimmung auf den Zuschauerrängen. In der Halle Am Bandsbusch waren die Fangesänge der mitgereisten Eltern zu hören, die von den unterschiedlichen Blöcken aus ihre Mannschaft anfeuerten.

Mütter jubelten mit Ratschen und Trommeln sämtlichen Torversuchen zu, Väter fieberten hörbar mit und trauerten vertanen Chancen nach. „Grandioser Kopfball“, entfuhr es einem Vater, der das Spiel seines Sohnes mit seinem Handy aufnahm. „Oh, das war ganz knapp“, kommentierte ein anderer. Diese beachtlich erspielte Torgelegenheit unterbrach der aufgeweckte junge Keeper der gegnerischen Mannschaft, der zielsicher parierte.

Info Gewinner sind am Ende alle Mannschaften Rund 85 Schüler waren bei der diesjährigen Stadtmeisterschaft mit von der Partie. Auch einige Mädchen spielten in den Teams mit.

Die Platzierungen:

1. Kalstert, 2. Elbsee, 3. Astrid-Lindgren-Schule, 4. Wilhelm-Busch-Schule, 5. Beethovenstraße, 6. Schulstraße, 7. Freie Christliche Schule.

Außer zwei Partien, in denen die Freie Christliche Schule mit 0:6 gegen die GGS Am Elbsee und mit 0:10 gegen die GGS Beethovenstraße regelrecht aus dem Turnier geschossen wurde, zeichneten sich die Spiele zwischen den verschiedenen Grundschul-Teams recht ausgeglichen ab. Elbsee und Beethovenstraße duellierten sich schließlich im letzten Gruppenspiel, um den Einzug ins Halbfinale – letztlich setzte sich die Elbsee-Mannschaft knapp mit 2:1 durch.

Nur noch ein Spiel bis zum Finale: Konzentriert schauten sich die Elbsee-Schüler noch die vorangestellten Begegnungen um die Plätze fünf bis sieben an, ehe sie gegen die Wilhelm-Busch-Schule (WBS) auf den Platz gerufen wurden. 15 Minuten packende Leidenschaft folgten, in denen sich die Schüler, bissig und motiviert, keinen Zentimeter schenkten: Elbsee attackierte, spielte ein hartes Pressing auf die WBS-Schüler, die ein ums andere Mal von ihrem starken Torwart gerettet wurden. Einzelne Konterchancen auf der anderen Spielfeldhälfte rettete der Keeper auf der anderen Seite. Die WBS-Schüler auf der Reservebank waren außer sich, protestierten mehrfach gegen die Entscheidungen des Unparteiischen, bis ihr Trainer eingriff: „Was haben wir abgemacht? Keiner reklamiert irgend etwas. Wenn es was zu sagen gibt, dann mache ich das“, stellte ein ebenso emotionaler Coach laut und deutlich klar. Dafür gab es anerkennenden Beifall aus dem Fan-Block.

Nach vielen Ballwechseln, Einwürfen, harten Torschüssen und glanzvollen Paraden endete die Partie nach 15 Minuten mit einem nichtssagenden 0:0. Über den Einzug ins Finale sollte schließlich ein Sieben-Meter-Schießen entscheiden. „Das ist echt undankbar“, entfuhr es einer Mutter. Das Glück gab den Ausschlag: Elbsee schoss als erstes, doch der WBS-Keeper hielt. Jubelschreie bei den Anhängern der Wilhelm-Busch-Schule. Dann ging der Elbsee-Keeper ins Tor. Ein Pfiff des Schiris, Schuss und Latte. Jubel nun auf der anderen Seite. Die Nervosität stieg. Der neunjährige Said ließ sich nichts anmerken und zwirbelte mit einem kräftigen Schuss den Ball direkt unter die Latte. Der Torwart chancenlos. 1:0 für Elbsee. Und als ihr Schlussmann den Schuss eines WBS-Schülers hielt und sie einen zweiten Treffer für sich verbuchen konnten, fühlten sich die Jungs in den roten Trikots dem Triumph plötzlich ganz nah. Fünf weitere Schüsse aber mussten sie noch abwarten. Endstand: 2:1 für die GGS Elbsee. Gelöster Fanjubel bei den Roten. Trauer bei den Wilhelm-Busch-Anhängern und ihren Spielern, die der Coach fürsorglich und tröstend in den Arm nahm.