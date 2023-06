Förderverein Gruiten Der Fußball bringt Leben in die Städtepartnerschaft

Drei Tage lang verständigten sich die Sportlerinnen über den Fußball – trainierten, spielten, tanzten, lachten, chillten und aßen gemeinsam auf dem Sportplatz und in ihren Gruitener Gastfamilien. Nach einem kleinen Turnier mit gemischten Mannschaften stand am Samstagnachmittag eine gemeinsame Rallye durch Gruiten auf dem Programm. Am Sonntagvormittag ging es zunächst zum Fußballgolf nach Neuss, dann versuchten sich die Mädchen unter anderem in der zweitbeliebtesten französischen Sportart Rugby.