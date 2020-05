Golf : Golfsport birgt besonders wenig Ansteckungsgefahr

Der Golfsport spielt eine wichtige Rolle im Leben von Ute Andermann. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann Der GC Mettmann feiert eigentlich im August 25-jähriges Platzjubiläum, doch die Corona-Krise zwingt die Golfer seit Mitte März zum Stillstand. Deshalb fallen auch viele der geplanten Jubiläumsturniere aus.

Seit zwei Jahren ist Ute Andermann Präsidentin des Golfclub Mettmann – die erste Frau in der Geschichte des Vereins. Mit Vizepräsidentin Lisa Sprecher bildet Andermann seit zwei Jahren sogar eine weibliche Doppelspitze, die auch abseits der aktuellen Probleme in der Corona-Krise eine Menge Arbeit im Ehrenamt hat.

Wie lange sind Sie schon im Golfclub Mettmann aktiv?

Info Wichtige Eckdaten und ein prominenter Sportler Das Herzstück des GC Mettmann ist der abwechslungsreich gestaltete 18-Loch-Meisterschaftsplatz, den die Mitglieder am 5. und 6. August 1995 einweihten. Der Club zählt rund 900 Mitglieder, darunter sind circa 100 Kinder und Jugendliche. Verschiedene Mannschaften aller Altersklassen vertreten den Club auch über die Grenzen der Region hinaus. Prominentester Sportler im Club ist Martin Kaymer, der hier in der Jugend spielte und inzwischen schon viele Jahre als Profi international unterwegs ist. www.gc-mettmann.de

Ute Andermann Ich in seit 2003 Clubmitglied. Ich habe angefangen als Jugendwartin, war dann Schriftführerin. Jetzt bin ich Präsidentin – zurzeit ist das ein anstrengender Job.

War die Wahl zur Präsidentin eine logische Folge dieser Tätigkeiten?

Andermann Nein, das hat sich so ergeben und auch daran gelegen, dass ich schon so lange eingearbeitet bin. Ich habe eine Menge Erfahrung auf allen möglichen Ebenen mitgebracht, aber nicht auf diesen Posten hingearbeitet. Mir zur Seite steht unsere Vizepräsidentin Lisa Sprecher, das ist nicht selbstverständlich. Am Anfang habe ich ein komplett neues Team aufgestellt, das inzwischen hervorragend funktioniert. Es handelt sich dabei um ehrenamtlich tätige Mitglieder, die sich in ihren jeweiligen Ressorts gut auskennen und optimal zusammenarbeiten. Ich bin froh darüber, dass wir im vergangenen Jahr mit Ingo Lüders einen versierten Clubmanager gefunden haben. Das ist auch deshalb besonders hilfreich, weil die Ansprüche der Mitglieder während der vergangenen Jahre deutlich gewachsen sind, es ist ein anderes Verhältnis. Früher zahlten neu hinzukommende Mitglieder eine Einlage, mussten einen Bürgen mitbringen und freuten sich, wenn sie zeitlich unbegrenzt in einen Golfclub eintreten konnten. Heute kann man bei uns zunächst zwei Schnupperjahre durchlaufen. Der Club muss sich um jeden einzelnen Neuzugang bemühen und ihm ein Umfeld anbieten, das ihn anspricht und mitnimmt – das geht nur mit viel Einsatz. Die Menschen müssen heutzutage beruflich viel flexibler sein, wechseln schon mal den Wohnort und wollen sich nur auf absehbare Zeit binden, deshalb sind zeitlich begrenzte Mitgliedschaftsmodelle gefragt. Für die Golfklubs bedeutet das: Sie müssen sich permanent um Mitglieder bemühen.

Welche Erfahrung machen Sie gemeinsam mit Lisa Sprecher als Frauen-Doppelspitze?

Andermann Wir arbeiten alle hart, haben eine präzise Vorstellung davon, wohin sich unser Club entwickeln sollte, doch das kostet viel Überzeugungsarbeit. Wir brauchen zum Beispiel mehr Angebote für junge Leute. Erfreulicherweise nimmt das Interesse spürbar zu. Letztes Jahr haben wir im Altersbereich von 19 bis 30 einige Mitglieder hinzugewonnen. Erstmals waren unter denjenigen, die neu in den Golfsport eingestiegen sind, deutlich mehr junge Leute – das deutet darauf hin, dass sich etwas ändert. Junge Erwachsene finden zunehmend Gefallen daran, mit Gleichaltrigen den Golfsport kennen zu lernen. Schon vor einigen Jahren hat der Golfverband die Aktion „Abschlag Schule“ initiiert. Wir kooperieren mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium und der Gemeinschaftsgrundschule Herrenhaus in Mettmann. Früher war Golf auch eine Geldfrage, aber das hat sich ganz stark verändert. Die Mitgliedsbeträge für Kinder sind in unserem Club nicht anders als im Turnverein. Lehrlinge und Studenten bis 28 Jahre zahlen im Jahr 400 Euro, Berufsanfänger bis 35 Jahre 1050 Euro. Das sind Beträge, die man schaffen kann und vielleicht hilft es auch, unseren Sport attraktiver zu machen.

Was macht Ihnen an der Präsidentenaufgabe besonders viel Spaß?

Andermann Ich bin dem Golfclub eng verbunden. Mein Mann ist ebenfalls Mitglied und mein Sohn hat hier seine ganze Kindheit verbracht. Bei gutem Wetter zieht es jeden passioinierten Golfer auf den Platz. Man verbringt viel Zeit im Golfclub und lernt dabei eine Menge netter Leute kennen. Golfclubs erfüllen ganz nebenbei auch eine große soziale Aufgabe. Ich erlebe immer wieder Mitglieder, die uns sagen, wie froh sie sind, dass sie häufig kommen können. Viele ältere Leute sitzen auf der Terrasse, spielen Karten oder unterhalten sich mit Freunden. Alleinstehende oder jene mit Partnerverlust müssen nicht einsam sein. Man kann zwar als Einzelspieler auf die Runde gehen, muss es aber nicht – es fragt bestimmt jemand, ob man sich nicht einer Gruppe anschließen möchte. Die große Herzlichkeit hilft neuen Mitgliedern, sich schnell zu integrieren.

Der Golfclub feiert in diesem Jahr 25-jähriges Platzjubiläum. Welche Veranstaltungen gibt es?

Andermann Wir haben den ganzen Winter darauf hingearbeitet. Zum Jubiläum am 5. und 6. August sollte eigentlich ein großes Turnier mit anschließendem Sommerfest stattfinden. Wir hatten den Kalender voll mit Jubiläumsturnieren und Aktionen. Unser Saisoneröffnungsturnier war am 28. März geplant, aber am 17. März, als wir schon in den Startlöchern für die neue Saison standen, mussten wir die Anlage schließen.

Welche Probleme hat der Club in der Corona-Krise?

Andermann Nach einem sehr verregneten Winter mussten wir den Platz exakt zum selben Zeitpunkt schließen, als das Wetter endlich gut wurde. Es ist nicht absehbar, wie sich die Verhältnisse im Hinblick auf Corona entwickeln werden. Wir haben alles vorbereitet, so dass wir im Mai unter Erfüllung diverser Auflagen wieder öffnen können. Alle zehn Minuten sollen jeweils nur zwei Spieler an den Start gehen. Das Clubhaus bleibt bis auf unsere Caddy-Halle geschlossen. Meiner Einschätzung nach ist Golf eine Sportart, die besonders wenig Ansteckungsgefahr birgt, denn zwischen den Spielern können jederzeit angemessene Abstände eingehalten werden. Wir haben außerdem alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um Kontakte zu minimieren. Die Golferinnen und Golfer sollen erst zehn Minuten vor dem Start ankommen und gleich nach ihrer Runde den Platz wieder verlassen. Das Ganze wurde vom Golfverband sehr gut durchgeplant und wird bestimmt problemos funktionieren.

Welche Folgen hat der Stillstand?