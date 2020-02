Fußball : Glanzlose Generalprobe des VfB 03 Hilden

Die Hildener Oberliga-Fußballer lassen im Test gegen den Landesligisten SV Wermelskirchen vor allem in der ersten Halbzeit den Zug zum Tor vermissen. Die Startformation für das Derby am Sonntag gegen Baumberg ist noch offen.

So blieben in den ersten 45 Minuten starke Strafraumszenen Mangelware. „Da fehlte die Zielstrebigkeit zum Tor, der letzte Biss“, fand Bach. Zu den wenigen guten Offensivszenen gehörte der stramme Schuss von Nick Sangl aus 14 Metern, den SV-Keeper Yannik Prahl zur Ecke lenkte (36.). Eine Minute später war für Talha Demir die Partie bereits beendet. Im Zweikampf bekam der Mittelfeldakteur einen Schlag aufs Sprunggelenk und humpelte vom Kunstrasen an der Hoffeldstraße. „Der Knöchel ist dick – wir müssen sehen, dass wir die Schwellung herausbekommen“, berichtete Bach. Dem Coach fehlten bei der Generalprobe elf Akteure. Darunter Pascal Weber, der erneut krank flach lag, sowie Erwin Mambasa, der „zur Sicherheit“ außen vor blieb. Marvin Oberhoff war beruflich verhindert, daher rückte Bastian Sube in den Kasten. Entschieden ist der Kampf der Torleute noch nicht. „Beide haben sich in der Vorbereitung gut präsentiert“, sagt Bach.