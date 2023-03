Handball-Oberliga Gestürzte Unitas richtet den Blick nach vorne

TV Angermund – DJK Unitas Haan. Für die Unitas-Handballer beginnt am heutigen Samstag eine neue Zeitrechnung. Denn vor einer Woche kassierten die Haaner die erste Heimspiel-Niederlage seit November 2021. Mit 30:32 ging in der Halle an der Adlerstraße die Partie gegen Handball Oppum verloren – eine Mannschaft, die noch mittendrin im Abstiegskampf steckt. Entsprechend groß war die Enttäuschung im Unitas-Lager nach dem ersten doppelten Punktverlust in dieser Saison, auch wenn allen Beteiligten klar war: Jede Erfolgsserie findet einmal ihre Ende.