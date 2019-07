Fußball : Generalprobe des VfB 03 endet mit Blitz und Donner

Pascal Weber (am Ball) erzielte das Tor des Tages. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Generalprobe des VfB 03 verlief nicht wirklich nach dem Geschmack von Marc Bach. Denn letztlich konnte der Trainer des Hildener Oberligisten seine Mannschaft gegen den Landesligisten SC Obersprockhövel nur eine Halbzeit lang noch einmal auf Herz und Nieren testen.

Grund war ein heftiges Gewitter mit Starkregen, das nach dem Wiederanpfiff so richtig mit Blitz und Donner loslegte. „Das hatte einfach keinen Wert mehr“, sagte Bach mit Blick auf die Wassermengen, die der Kunstrasen vekraften musste. Zudem betonte er: „Die Gesundheit von Zuschauern und Spielern geht vor.“ Deshalb einigten sich die Trainer kurzerhand auf den Abbruch.

Schon in der ersten Halbzeit lief es für die Gäste nicht rund. „Das war eine durchwachsene Leistung gegen einen destruktiven, tief stehenden Gegner“, kommentierte Bach den Auftritt seiner Mannschaft und kritisierte: „Wir haben zu wenig Laufbereitschaft gezeigt, um Räume zu schaffen.“ Das Tor des Tages erzielte Pascal Weber kurz vor der Pause, als er eine Flanke von Stefan Schaumburg am langen Pfosten zur Führung einköpfte (42.). Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff setzte Talha Demir den Ball noch an die Latte. Keine zehn Minuten später war die Partie auch schon beendet. Damit blieb es beim 1:0-Erfolg des VfB 03, der jedoch wenig Aussagekraft über das Leistungsvermögen der Mannschaft hat.