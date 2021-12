Fußball : Gelb-Rote Karte wirft VfB 03 Hilden gegen 1. FC Bocholt zurück

Die Schlüsselszene des Verfolgerduells: Schiedsrichter Laurin Titze zeigt Isaac Kang (links) die gelb-rote Karte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer verlieren das Verfolgerduell gegen den 1. FC Bocholt mit 1:3, bleiben aber vorerst auf Platz zwei in der Oberliga. Knackpunkt im Spiel ist der Platzverweis für Isaac Kang kurz nach dem Ausgleich zum 1:1.

VfB 03 Hilden – 1. FC Bocholt 1:3 (0:1). Für den VfB 03 war es eine Traumkulisse. 500 Zuschauer kamen zum Verfolgerduell in der Fußball-Oberliga. Sie sahen eine intensive Begegnung, in der die Hildener zehn Minuten nach der Pause durch die gelb-rote Karte für Isaac Kang in Unterzahl gerieten – der Knackpunkt in der umkämpften Partie, wie beide Trainer später bekannten. Mit einem Mann mehr auf dem Platz beendeten die Bocholter die Erfolgsserie des VfB 03, der bis dahin seit zwölf Spielen mit elf Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen war. Trotz der Niederlage behauptet die Mannschaft von Tim Schneider weiterhin Rang zwei mit einem Punkt Vorsprung auf den 1. FC.

Von Beginn an lag Spannung in der Luft. Dafür sorgten nicht zuletzt die Bocholter Anhänger. Sie absolvierten die 100-Kilometer-Strecke im Fan-Bus und stimmten sich schon während der Fahrt auf die lautstarke Unterstützung ihrer Mannschaft ein. Trotz des ungewohnten Andrangs an der Kasse pfiff Schiedsrichter Laurin Titze die Begegnung fast pünktlich an. Gleich in den ersten Minuten drückten die Bocholter auf das VfB-Gehäuse. „Wir standen tiefer als normal, wollten dadurch dem Gegner wenig Platz für die schnellen Außen und die guten Aufbauspieler geben, die mit Chipbällen durch den Raum kommen“, erklärte Tim Schneider die Anfangstaktik. Doch der Hildener Trainer musste erkennen, dass die ungewohnte Abwehrfomation auch Auswirkungen auf den eigenen Angriff hatte. „Wenn man ein paar Meter tiefer steht, verändert sich das ganze Spiel. Es fehlen dann die Automatismen, die man braucht“, erläuterte er später.

So spielten sie VfB 03 Hilden: Lenze – Müller (79. de Meo), Sangl (75. Schaumburg), Schmetz, Heinson, Wagener, zur Linden, Percoco (33. Weber), Brechmann (79. Stanzick), Kang, Hellenkamp (59. Demir). 1. FC Bocholt: Wickl – Beckert, Pluntke, Winking, Boche, Lorch (55. Yanagisawa), Grund (88. Güll), Ferlings, Schumacher (69. Abel), Platzek (90+1 Köse), Wakamiya (90. Lipinski). Schiedsrichter: Laurin Titze (Fuss­e­­­berg Kickers Helpenstein). Zuschauer: 500. Tore: 0:1 Marvin Lorch (11.), 1:1 Pascal Weber (52.), 1:2 Kento Wakamiya (63.), 1:3 Marcel Platzek (81.).

Nach einer Viertelstunde wechselten die Gastgeber zu ihrer gewohnten Gangart. „Ab da war es wieder ein Spiel auf Augenhöhe“, fand Schneider. Allerdings lag sein Team zu diesem Zeitpunkt schon mit 0:1 (11.) zurück. Die VfB-Abwehr schaffte es nicht, eine Hereingabe von der linken Seite zu verhindern und Yannik Lenze versuchte vergeblich, die vor dem Tor entstandene Lücke zu schließen. So drückte Marvin Lorsch den Ball zur Bocholter 1:0-Führung über die Linie. Kurz zuvor knallte Lorch nach einem guten Zuspiel bereits mit dem Hildener Keeper zusammen, eine Karte gab es für ihn jedoch nicht. Dann strich ein Distanzschuss von Kento Wakamiya am VfB-Kasten vorbei (13.).

In der Folge fanden die Platzherren besser in die Begegnung. Nick Hellenkamp erzielte nach einem Pass von Fabian zur Linden den vermeintlichen Ausgleich, den Schiri Titze jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gab (16.). Dann war Sebastian Wickl einen Tick eher als Isaac Kang am Ball. Dabei prallte die Hildener Offensivkraft mit dem FC-Schlussmann zusammen und sah deshalb die gelbe Karte (17.) – eine folgenschwere, wie sich später zeigte. Nach einer Freistoßflanke von Maximilian Wagener eröffnete sich die nächste Chance für Peter Schmetz, aber der Innenverteidiger brachte nicht den nötigen Druck hinter seinen Kopfball (24.).

Pascal Weber erzielte den Ausgleich zum 1:1. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Tim Schneider, der aufgrund von Verletzung und Krankheit seine Anfangsformation ändern musste, sah sich nach einer halben Stunde zur ersten personellen Veränderung gezwungen. Patrick Percoco, bis dahin für die Sicherung der rechten Außenbahn zuständig, verspürte ein Ziehen in der hinteren Oberschenkelmuskulatur und machte deshalb Platz für Pascal Weber, der unter der Woche noch einen fiebrigen Infekt auskurierte. Für die VfB-Fans war die Einwechslung des Torjägers das Signal für mehr Offensive.

Einen Konter über Maximilian Wagener stoppte Louis Ferlings mit einem taktischen Foul (41.). Auf der anderen Seite schaufelte Hildens Keeper Lenze mit beiden Händen einen strammen 25-Meter-Schuss von Marcel Platzek mit Mühe weg. Dann pfiff der Unparteiische pünktlich zur Pause.

Kurz nach dem Wiederanpfiff folgten jene drei, vier Minuten, in denen Isaac Kang ein Wechselbad der Gefühle erlebte. Weil der Südkoreaner gegen Verteidiger Maurice Pluntke entschlossen nachsetzte, geriet auch FC-Torwart Weikl unter Druck, brachte den Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone. Statt dessen nahm Pascal Weber den Abpraller auf und schob zum 1:1 (52.) ein. Der VfB 03 schöpfte wieder Hoffnung, doch nur zwei Minuten danach ahndete der Schiedsrichter ein vermeintlich gelbwürdiges Foul von Kang folgerichtig mit der gelb-roten Karte. Auf der Hildener Bank kochten die Emotionen hoch, daher zückte Schiri Titze für Betreuer Frank Rekauzke erst Gelb und dann ebenfalls Gelb-Rot. Die gelbe Karte gab es zudem für den ausgewechselten Patrick Percoco.

Der VfB 03 war in Unterzahl, sein Kampfgeist aber noch längst nicht erloschen. Nach einer Ecke von Wagener senkte sich ein Kopfball von Peter Schmetz unter die Latte, doch im letzten Moment klärte Kevin Grund für seinen bereits geschlagenen Torhüter noch auf der Linie (62.). Im Gegenzug stürmte Takumi Yanagisawa über die rechte Seite davon und jagte den Ball ins linke untere Eck – Bocholt lag wieder mit 2:1 (66.) vorne. Kurz danach konterte Yaganisawa erneut, schoss aber über den Kasten (67.).