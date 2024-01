6. Hildener Futsal-Hallenmasters VfB 03-Reserve nimmt die Favoritenrolle an

Die Hallen-Stadtmeisterschaft in Hilden hat eine lange Tradition. Nach 20 Jahren als reines Fußball-Masters steigt sie am Sonntag bereits zum sechsten Mal als Futsal-Variante. Eine Veränderung, die den Wettkampf auf dem Hallenparkett neu belebt hat, auch wenn Futsal nicht zu den gewohnten Sportarten der Hildener Kicker gehört. Der Spaß am Wettbewerb nimmt mit jeder Neuauflage zu. Jetzt ist der Ehrgeiz der klassentieferen Mannschaften noch einmal größer, denn die Karten sind im Titelkampf neu gemischt. Dafür sorgt der VfB 03 Hilden, der diesmal nur eine Mannschaft ins Rennen schickt – von fünf, die der Klub ursprünglich für das Masters meldete. Die in der Oberliga spielende erste Mannschaft des VfB 03 gab als Titelverteidiger ihr Startrecht an die Zweite ab, die in der Landesliga um Punkte kämpft. Doch das Sportbüro der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft (SHB) ließ in seiner Ausschreibung nur zwei Teams pro Klub zu. Und weil, so der 2. Vorsitzende Rainer Schlottmann, es bei den drei weiteren Mannschaften keine Einigung gab, blieb es bei einem Vertreter.