Fußball : Staffeleinteilung ist noch in Arbeit

Duisburg/Hilden Nach dem außerordentlichen Verbandstag im Juni steht fest, dass im Fußballverband Niederrhein 23 Mannschaften in der Oberliga an den Start gehen. Noch nicht geklärt ist jedoch, ob es zu einer Mammut-Spielrunde mit 44 Spieltagen kommt oder das Feld vielleicht aufgeteilt wird.

Auch der Meisterschaftsbetrieb in der Landesliga ist noch in der Planung. Werden die 43 Mannschaften, wie zuletzt, auf zwei Gruppen aufgeteilt oder gibt es sogar drei Gruppen? In einer Videokonferenz werden die Vertreter der Vereine am Dienstag mehr über die Planungen des Verbandes erfahren – das hofft zumindest Dennis Lichtenwimmer, der Sportliche Leiter des VfB 03, denn nicht nur die Hildener wollen endlich Klarheit haben. Vielleicht will sich der Verband aber auch erst wieder ein Stimmungsbild verschaffen. Der Fußballverband Mittelrhein hat übrigens schon am Freitag die Staffeleinteilung für den Herren-Spielbetrieb der Saison 2020/21 veröffentlicht.