Fußball : Fußballer des VfB 03 haben müde Beine und einen leeren Kopf

Talha Demir (l.) leitete die Hildener Führung ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Testspiel bei der SG Holzheim zollen die Hildener der intensiven Arbeit der letzten drei Wochen Tribut. Sonntag geht es nach Obersprockhövel.

Die Laune von Marc Bach war am Sonntagnachmittag doch getrübt. Der Grund: Im Testspiel beim Landesligisten SG Holzheim blieb das Oberliga-Team des VfB 03 trotz des 3:1-Sieges unter seinen Möglichkeiten. „Wir haben zu keiner Zeit das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, konstatierte der Hildener Coach kurz und bündig. Einzig in den ersten fünf, sechs Minuten sah Bach vielversprechende Ansätze. Es war jene Phase, in der die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Nach einem Ballgewinn setzte Talha Demir im Strafraum Neuzugang Selcuk Yavuz in Szene, der mit einem Lupfer über den Torwart das 1:0 (5.) erzielte. Danach lief jedoch nicht mehr viel zusammen.

„Die Köpfe und Beine waren extrem schwer gegen einen Gegner, der das ordentlich gemacht hat“, befand Bach. Doch nach drei Wochen intensiver Übungsarbeit blieben die Hildener hinter den Erwartungen des Coaches zurück. „Wir hätten die Partie viel klarer gestalten müssen, aber wir haben defensiv nicht gut gestanden, zu viele Chancen zugelassen und hatten zuviel Raum zwischen den Mannschaftsteilen“, analysierte der Trainer. Gleichwohl gestand er seiner Truppe zu: „Wir sind jetzt auch in einer Übergangsphase, in der es von der Ausdauerarbeit hin zu Spritzigkeit, Schnelligkeit und taktischer Feinarbeit geht.“ Zudem macht sich inzwischen bemerkbar, dass aufgrund urlaubsbedingter Ausfälle einige Hildener Akteure besonders viel Einsatzzeit in den Testspielen bekamen.