Frauen-Fußball VfB 03 Hilden übernimmt Mädchenpower

Die Zuschauerzahlen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene sind ein Indiz: Die Wertschätzung für den Frauenfußball steigt. Das Ansehen war – zumindest im Vereinsbereich – nicht immer so hoch. Für Besserung sorgt jetzt auf der Profi-Ebene der Vorstoß des Deutschen Fußballbundes, dass Bundesligisten nicht nur Herrenmannschaften in den Wettbewerb schicken, sondern auch den Frauenfußball intensiv fördern sollen. Ein Grund, weshalb zum Beispiel Zweitligist Fortuna Düsseldorf sein Herz für die kickende Damenwelt entdeckt hat.