Fußball-Oberliga : VfB 03 rettet Remis in der Nachspielzeit

Der eingewechselte Salim El Fahmi sorgt mit einem Doppelpack für Erleichterung bei seinen Mannschaftskameraden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Mannschaft von Tim Schneider kommt in Cronenberg an ihre Grenzen. Das liegt an fehlender Frische, aber auch an frühen Ausfällen. Die Gastgeber gehen mit 2:0 in Führung – die Hilden aber in später Überzahl noch ausgleicht.