Fußball : VfB 03 Hilden II verliert erneut gegen 1. FC Wülfrath

Ex-VfB-Keeper Nick Perkuhn klärt hier vor Joshua Schneider (r.) und Gian Conrad (l.). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Für die Wülfrather Landesliga-Fußballer ist der 1:0-Sieg in Hilden vielleicht ein Befreiungsschlag. Für die Hildener Reserve hingegen sind aktuell die Aussichten nicht rosig, denn als nächstes geht es gegen den Zweiten Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

VfB 03 Hilden II – 1. FC Wülfrath O:1 (0:1). Mit einem unhaltbaren Kopfball aus dem Fußball-Lehrbuch entschied Jannik Weber nach einer halben Stunde das (Fast-) Nachbarschaftsduell in der Landesliga, Gruppe 1. Mustergültig in Szene gesetzt wurde der ehemalige VfBer durch die präzise Linksflanke von Yusuke Asaoka.

Sichtlich zufrieden fasste FCW-Coach Goran Tomic nach dem Abpfiff zusammen: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Uns fehlten heute vier Leistungsträger. Das haben wir gut kompensiert und uns nach dem 0:4 am letzten Sonntag deutlich gesteigert. Die Jungs haben kämpferisch viel investiert und am Ende, so denke ich, auch verdient gewonnen.“ Sein Gegenüber Fabian Nellen, der mit Tim Tiefenthal, Marco Tassone, Giacomo Russo und Oliver Krizanovic vier Offensivkräfte ersetzen musste, urteilte: „Das war anfangs ein wildes Spiel. Wir haben uns dann aber gefangen, auch gegen das streckenweise frühe Pressing der Wülfrather gute Lösungen gefunden. Unsere Offensivaktionen spielten wir aber zu selten konsequent zu Ende. Dazu fehlte uns im gegnerischen Strafraum die nötige Entschlossenheit.“

So spielten sie VfB 03 Hilden II: Hirt – S. Percoco, Schneider (56. Hoffmeister), Stanzick, Metz, Weyrather, Lier (66. Jung), Holz, Rodrigues Figueiredo (69. Gagel), Conrad, Strunz. 1. FC Wülfrath: Perkuhn – Rymarczyk (82.Schmieta), Klein, Jezussek, Rosenecker, Bojkovski, Kurt (73. Pavlidis), Frantzozas, Haba (84. Schmidt-Kessen), Weber, Asaoka (59. Benzid Camacho). Schiedsrichter: Matti Lambertz (TuS Wickrath). Tor: 0:1 Jannik Weber (29.).

Beide Mannschaften warfen zuvorderst ihre kämpferischen und läuferischen Qualitäten in die Waagschale, spielerisch blieb Luft nach oben. Beim Gast nicht verwunderlich, der musste nicht nur die Ausfälle von Markus Wolf, Lukas Fedler, Dennis Krol und Jörn Zimmermann verkraften, sondern kam ja auch mit der Rath-Pleite im Gepäck an die Hoffeldstraße. Die ersten Angriffsbemühungen der Kontrahenten gehörten in die Rubrik „eher harmlos“. Gefährlich wurde die Tomic-Elf, wenn sie über die Außenbahnen angriff. Yusuke Asaoka, der bei seinem vermeintlichen Treffer (12.) im Abseits stand, zog zehn Minuten darauf gegen Abwehrchef Joshua Schneider den Kürzeren. Webers erster Kopfball nach einer Ecke (27.) verfehlte noch das Ziel, der zweite Versuch (29.) war dann ein Volltreffer. „Das war bisher ein schleppender Saisonverlauf, zuletzt stimmten auch die Ergebnisse nicht mehr. Heute haben wir aber eine starke Teamleistung gezeigt. Mein Tor und damit der Sieg waren sehr wichtig, gerade für die nächsten anstehenden Spiele“, urteilte der 30-jährige Angreifer, der den FCW diesmal als Kapitän aufs Feld führte.

Nur zwei Minuten nach dem Tor des Tages köpfte Alexandru-Mihal Haba die Flanke von Aleksandar Bojkovski an den Querbalken. Glück für den VfB 03 II, der bis zum Abpfiff dem Rückstand hinterherlief, gleichwohl nach dem Seitenwechsel sein Offensivspiel verstärkte. Der Schussversuch von Niklas Strunz, nach guter Vorarbeit von Simon Metz, wurde abgeblockt (51.), der gerade eingewechselte Paul Hoffmann fand in Nick Perkuhn seinen Meister (61.), während im direkten Gegenzug Hildens Keeper Marius Hirt die Doppelchance von Asaoka und Weber zunichte machte. In der Schlussviertelstunde nahm die Intensität in den Zweikämpfen zu – inklusive der oft zu Unterbrechungen führenden Fouls. Weiterhin mühten sich die Einheimischen um den Ausgleich, kamen auch zu Chancen. Strunz schoss nach einer Metz-Vorarbeit (79.) knapp vorbei, Hoffmeister wurde gerade noch von Nico Rymarczyk gebremst (81.), ehe der gut aufgelegte Ex-VfB-03-Schlussmann Nick Perkuhn den 25-Meter-Freistoß (90.) von Niklas Strunz parierte.