Fußball : VfB 03 Hilden II kommt in Kapellen nicht über ein Remis hinaus

Antonio Militello (am Ball) erzielte den Ausgleich zum 1:0. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Landesliga-Mannschaft des VfB 03 kann beim SC Kapellen-Erft seine Überzahl in der Schlussphase der Begegnung nicht zum entscheidenden Treffer nutzen.

SC Kapellen-Erft - VfB 03 Hilden II 1:1 (1:1). Die Hildener blieben auch im vierten Spiel in Serie ohne Sieg. Aber der Punkteteilung beim Tabellendritten ging eine ordentliche Gesamtleistung voraus. Einziger Kritikpunkt: Aus der numerischen Überzahl nach der gelb-roten Karte (76.) für Kapellens Jonas Giesen hätten die Gäste eigentlich Kapital schlagen können. „In der Folge mussten wir einfach ruhiger an die Sache rangehen. Das war aus meiner Sicht manches Mal etwas zu wild. Da wollte es meine Mannschaft mit Macht erzwingen“, analysierte hinterher Fabian Nellen. An alter Wirkungsstätte, der VfB 03 II-Coach arbeitete sieben Jahre dort als Nachwuchstrainer, war der 36-Jährige nach dem Abpfiff mit dem Remis zufrieden: „Kapellen war der erwartet schwere Gegner. Dennoch haben wir am und im eigenen Strafraum, bis auf einige Distanzschüsse, nur wenig zugelassen. Am Ende können wir mit dieser Punkteteilung gut leben.“

Nach einer ersten (vergebenen) Gelegenheit von Oliver Krizanovic brachte SCK-Routinier Alexander Hauptmann seine Elf mit seinem siebten Saisontreffer, einem Schuss von der Strafraumgrenze, in Führung (7.). Da ließ die nachlässig zu Werke gehende Hildener Deckung jegliche Entschlossenheit vermissen. Später steigerten sich die Gäste. Sergio Percoco und Simon Metz schoben über die beiden Außenbahnen an. Krizanovic scheiterte freistehend an Keeper Lars Kruse, kurz vor der Halbzeit verfehlte Giacomo Russo knapp das gegnerische Tor. In dieser Phase war die Nellen-Elf gut im Spiel, hatte zuvor (35.) durch Antonio Militello auf Zuspiel von Lukas Lier nach schnellem Umschalten in die Offensive ausgeglichen.

Auch nach dem Seitenwechsel begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, hielten diszipliniert ihre taktischen Marschrouten ein. Wirklich zwingende Torchancen sprangen dabei nur selten heraus. Kapellen, oft von Kapitän Robert Wilschrey angetrieben, versuchte es durch Alexander Hauptmann oder Nils Mäker einige Male aus der Distanz, drückte der Partie zwischen der 60. und 75. Minute den Stempel auf. Auf der Gegenseite verzog zuvor (56.) Militello nur knapp. Selbst in Unterzahl starteten die Platzherren einige im Ansatz vielversprechenden Konter, ohne aber wirklich zwingend zu werden. In der Endphase (86.) reklamierte Kapellen einen vermeintlichen Foulelfmeter, Schiri Lenny Paul Kortz ließ indes weiterspielen.

„Die Punkteteilung geht grundsätzlich in Ordnung. Andererseits hatten sich meine Jungs durch die Überzahl wohl mehr ausgerechnet, so richtig zufrieden waren sie jedenfalls nicht. Aber da hätten wir den Gegner auch mehr in Bedrängnis und das Ganze cleverer runterspielen müssen“, lautete das Fazit von Fabian Nellen.