Fußball-Landesliga VfB 03-Zweite gewinnt deutlich

Rather SV – VfB 03 Hilden II 1:5 (0:0). Die VfB 03-Reserve geht nach einer überzeugenden Vorstellung und dem unerwarteten Kantersieg in die wohlverdiente Winterpause. Und das nicht etwa gegen „Laufkundschaft“ der Landesliga-Gruppe 1, sondern gegen die vor dem Anpfiff auf Rang sechs geführten Rather. Der aus beruflichen und privaten Gründen sein Amt zur Verfügung stellende Chefcoach Zlatko Mustedanagic konstatierte hochzufrieden: „Ein super Spiel unserer Mannschaft und ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hätten wir schon in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann im letzten Drittel entschlossener. Mit den fünf Toren haben sich die Jungs selbst für ihre tolle Leistung belohnt.“