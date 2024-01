Fußball-Vorbereitung VfB 03 fehlen in den Testspielen noch die guten Ergebnisse

Noch knapp drei Wochen sind es bis zur ersten Oberliga-Begegnung des VfB 03 im neuen Jahr. Für die Hildener ist es zugleich eine prestigeträchtige Begegnung, denn am 18. Februar kommt der Mülheimer FC zur Anlage an der Hoffeldstraße. Ein weiterer Aufsteiger, an den der letztjährige Oberliga-Vizemeister schlechte Erinnerungen hat, denn das Duell endete seinerzeit 1:1. Diesmal wollen die Fußballer des VfB 03 jedoch alle drei Punkte einheimsen.