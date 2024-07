Vor der Auslosung Wissenswertes zum Niederrheinpokal

Die erste Runde ist für Sonntag, 11. August angesetzt. Für alle Runden gilt: Niederrheinpokalspiele haben Vorrang vor Partien in der Meisterschaft – das gilt für alle Ligen bis einschließlich der Oberliga, nur der Regionalliga und dritten Liga wird ein Vorrecht eingeräumt. Die zweite Runde soll am 8. September gespielt werden, das Achtelfinale am 13. Oktober, das Viertelfinale am 17. November. Die Halbfinalspiele sollen dann im neuen Jahr, am 23. März 2025, über die Bühne gehen, das Endspiel findet wieder am Finaltag der Amateure statt. Dieser Termin ist fix: 24. Mai 2025, bei den anderen kann es Verschiebungen geben.