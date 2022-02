Fußball : SV Hilden-Nord bezwingt A-Kreisligisten SSVg Haan

Onur Kocak (am Ball) kurbelte das Norder Spiel nach der Pause an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Im Testspiel kommt der Kreisliga B-Spitzenreiter in der zweiten Halbzeit richtig auf Touren. Der eingewechselte Onur Kocak belebt die Offensive.

Für Haans Trainer Yassin El Yaghmouri, der mit seiner Mannschaft in der Kreisliga A Solingen zwei Spieltage vor Hinrunden-Schluss einen sehr ordentlichen sechsten Platz einnimmt, ging der Sieg der Gastgeber unter dem Strich in Ordnung: „In der ersten Hälfte habe ich uns noch auf Augenhöhe mit dem SV Nord gesehen. Wir haben allerdings zwei klare Chancen liegenlassen. Nach der Pause hatte Hilden mehr vom Spiel und die größere Anzahl an Torchancen.“ Tatsächlich hätten Fatih Kilic, der nur den Pfosten traf (39.) und der das Tor knapp verfehlende Thomas Jarosch den Gast in Führung bringen können.

Ismet „Isi“ Zabeli, der die Zugänge Mohamed El Quitar und Fatlir Alili in die Startelf beorderte, machte schon in Durchgang eins mehr Spielanteile für seine Elf aus. Der Coach des SV Nord konstatierte: „Wir hatten vor der Pause sicher zweimal Glück, konnten andererseits aber auch in Führung gehen. In der zweiten Halbzeit bekam unser Offensivspiel durch die Hereinnahme von Onur Kocak mehr Struktur.“ Der 42-Jährige ergänzte: „Dass wir die vielen herausgespielten Chancen nur zweimal in Tore ummünzten, ist die eine Sache. Viel wichtiger war es aber, und das hat mir besonders gefallen, dass wir uns diese Möglichkeiten durch zielstrebige Offensivaktionen überhaupt rausgespielt haben.“