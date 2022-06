Fußball-Kreisliga : SpVg. Hilden 05/06 macht Aufstieg in die Kreisliga A klar

Freud und Leid: Die Süder Fußballer und ihre Fans jubeln, während ein Breitscheider vom Platz schleicht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Fußballer lassen mit einem 8:1-Kantersieg über den TuS Breitscheid am letzten Spieltag der Kreisliga B keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Für den Süder Klub ist die Rückkehr in die Kreisliga A ein Meilenstein.