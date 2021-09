Fußball: SC Unterbach geht  die Partie in Berghausen kämpferisch an

SC Unterbach geht die Partie in Berghausen kämpferisch an

Der Fußball-Bezirksligist braucht nach zwei Niederlagen in Folge wieder Punkte, auch wenn die personelle Lage aktuell angespannt ist.

SSV Berghausen – SC Unterbach. Nach präzisem Zuspiel von Nuri Gülmez überlistete Tobias Schössler den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper Normen Litschko mit einem gefühlvollen Heber (89.). Der SCU verkürzte im Heimspiel gegen SF Baumberg II auf 1:2. „Wer weiß, vielleicht hätten wir noch ausgleichen können, wenn die Partie fünf, sechs Minuten länger gedauert hätte“, mutmaßte der Torschütze im Rückblick. Am Ende änderte sich indes nichts mehr an der zweiten Niederlage in Folge.