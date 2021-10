Fußball : VfB 03 Hilden will SF Niederwenigern abhängen

Minsung Kim (links) steht vor seinem ersten Punktspieleinsatz für den VfB 03 Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Oberliga-Fußballer peilen einen Sieg an, um einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten. Wenn die Kettensäge der Sportfreunde stumm bleibt, hat das Schneider-Team sein Ziel erreicht.

Sportfreunde Niederwenigern – VfB 03 Hilden. Das letzte Duell der beiden Oberliga-Kontrahenten datiert vom 22. September 2019. Seinerzeit fegten die Hildener die Sportfreunde mit 5:0 vom Kunstrasen an der Hoffeldstraße. Damals hatte noch Marc Bach das Sagen als Chefcoach des VfB 03. Zwei Jahre später sind die Karten jedoch neu gemischt. Und das liegt nicht nur daran, dass der Hildener Trainer jetzt Tim Schneider heißt und Niederwenigern am Sonntag (15 Uhr) den Heimvorteil genießt. Vielmehr stellt Schneider fest: „Das jetzige Team hat nichts mehr mit der Mannschaft von der letzten Saison zu tun, die wir auch schon beobachtet haben.“ Vielmehr hat jetzt mit Marcel Kraushaar (30 Jahre) ein jüngerer Trainer bei den Sportfreunden das Sagen, mit dem sich der Chefcoach des VfB 03 auch schon mal über Gegner austauscht. Kraushaar will eine „junge und hungrige“ Mannschaft weiter entwickeln und auf Dauer in der Oberliga etablieren.

Die Erfolgsbilanz zwischen beiden Mannschaften ist in dieser Saison bislang ähnlich. Auch deshalb trennt die beiden Teams nur ein Punkt in der Tabelle. Mit zwei Unentschieden und einer Niederlage startete Niederwenigern in die Saison, dann gelang mit dem 1:0 beim 1. FC Monheim der erste Sieg, dem die Sportfreunde auf eigenem Platz den 2:1-Erfolg über den FC Mönchengladbach folgen ließen. Zuletzt reichte es nur zu einem 3:3 beim FSV Duisburg – exakt das gleiche Ergebnis, mit dem sich die Hildener vergangenen Sonntag auf eigenem Platz vom SC Velbert trennten. Ein Unentschieden, das die Mannschaft von Tim Schneider in dieser Woche noch einmal aufarbeitete.

„Die Jungs haben sich selbst geärgert, dass sie keinen Sieg geholt haben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber unsere Chancen nicht genutzt und blöde Gegentore kassiert“, analysiert Schneider noch einmal in der Kurzfassung. Und gibt seinem Team nun für Sonntag vor: „Wir müssen uns im Abschluss konzentrieren und dürfen nicht glauben, dass wir uns mal eben die drei Punkte in die Tasche stecken.“ Auch deshalb stand in den letzten Übungseinheiten vermehrt der finale Torschuss im Fokus. Schneider betont: „Es ist eine Sache der Übung. Man muss auch mit der richtigen Mentalität hingehen. Das ist ein Prozess, für den man eine gewisse Zeit braucht.“