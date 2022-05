Fußball : VfB 03 Hilden verlängert mit Chefcoach Tim Schneider

Hilden Zwei Tage vor dem Spitzenduell gegen die SSVg Velbert verkündete der VfB 03 die Verlängerung der Verträge mit dem Trainerteam des Fußball-Oberligisten. Chefcoach Tim Schneider, Co-Trainer Henry Schmidt und Torwarttrainer Bjöen Scheffels gaben ihre Zusage für zwei weitere Jahre an der Hoffeldstraße.

Für Dennis Lichtenwimmer ist die Verlängerung der Zusammenarbeit eine logische Konsequenz der überraschend starken Leistung des Oberligisten in dieser Saison. „Wir sind mehr als zufrieden mit der Arbeit des Funktionsteams“, stellt der Sportliche Leiter des VfB 03 fest und betont: „Wir haben genau die richtige Mischung gefunden, um die Mannschaft nicht nur weiterzuentwickeln, sondern auch die VfB-Identität weiter hochzuhalten.“ Tim Schneider ist stolz auf den Reifeprozess der Mannschaft, die aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Zugleich betont der Chefcoach: „Erfolge wie dieses Jahr sind nicht selbstverständlich und immer ein Produkt harter Arbeit und hohen Aufwandes. Wir sind uns bewusst, dass es gegebenfalls nicht immer so weitergehen wird.“ Langfristig nennt er das Ziel, sich in der Oberliga unter den Top-Zehn zu etablieren. Noch mischt der VfB 03 aber sogar weiter im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg mit.