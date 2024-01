Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden testet Sonntag gegen SpVg. Frechen

Am Sonntag (15 Uhr) steht jetzt auf der Anlage an der Hoffeldstraße die Partie gegen den Mittelrheinligisten SpVg. Frechen an. Nächste Woche folgen die Testbegegnungen beim TuSpo Richrath (Dienstag, 20 Uhr) und beim Oberliga-Rivalen DJK Adler Frintrop (Sonntag, 13 Uhr), gegen den die Hildener in der Meisterschaft bereits zwei Mal antraten.