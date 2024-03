Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden sucht in der Rückrunde die goldene Mitte

FC Büderich – VfB 03 Hilden. Das Hinspiel entschieden die Fußballer des VfB 03 mit 3:2 für sich. Allerdings brauchte es dafür eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, als die Hildener mit drei Treffern in 20 Minuten den Weg ebneten. An eine Wiederholung des Erfolges mag Tim Schneider aber nicht so recht glauben. Die Gründe liegen für den VfB 03-Trainer auf der Hand. „Büderich hat fünf Siege hintereinander eingefahren und ein spielfreies Wochenende hinter sich“, erklärt der 42-Jährige. Dass die Gegner in den nächsten Wochen ausgeruht den Wettkampf aufnehmen – daran muss sich der VfB 03 allerdings gewöhnnen. Auslöser ist der Rückzug des SV Straelen, der immer eine Woche vor Hilden auf den gleichen Kontrahenten traf – und da tut sich jetzt im Spielplan eben eine Lücke auf.