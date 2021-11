Fußball : VfB 03 Hilden siegt auch in Baumberg

Robin Müller (r.) im Zweikampf gegen SFB-Torjäger Robert Hömig, der ohne Treffer blieb. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Die Mannschaft von Tim Schneider setzt ihre Erfolgsserie im Derby der Fußball-Oberliga fort und festigt damit den zweiten Tabellenplatz. Kevin Brechmann erzielt beide Tore. Nächsten Samstag geht es im Niederrheinpokal weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Sportfreunde Baumberg – VfB 03 Hilden 1:2 (0:1). Seit nunmehr zehn Oberliga-Begegnungen sind die Fußballer des VfB 03 ungeschlagen – die Erfolgsquote nimmt mittlerweile beeindruckende Ausmaße an. Für die Baumberger endete hingegen ihre Siegesserie. „Unverdient“, wie SFB-Trainer Salah El Halimi befand. Denn die Sportfreunde, die seit Ende September eine englische Woche nach der anderen absolvieren müssen, warfen trotz der enormen Belastung kämpferische Tugenden in die Waagschale und brachten die Hildener damit durchaus in Bedrängnis.

„Wir hatten einen klaren Plan, aber es ist uns nur selten gelungen, ihn zu verfolgen“, gestand Tim Schneider später. Der VfB-Trainer erläuterte: „Wir wollten die Baumberger beschäftigen, aber das ist uns nur fünf Minuten gelungen – danach haben sie uns beschäftigt.“ So mussten die Hildener im Lokalduell mehr Kraft investieren als gewünscht. Nur gut, dass den Gästen ein Auftakt nach Maß gelang. Für die schnelle 1:0-Führung (7.) zeichnete Kevin Brechmann verantwortlich, das gerade erst aus der U 19 aufgerückte Eigengewächs des VfB 03. Nach einer scharfen Flanke von Robin Müller schoss Len Heinson den Ball an den Pfosten, Brechmann nahm den Abpraller auf und traf aus 20 Metern in den Winkel.

So spielten sie Sportfreunde Baumberg: Klaas – Harneid, Salata, Bhaskar (87. Luzalunga), Kacinoglu, Hömig, Er (90. Geishauser), Burovac, Pusic (70. Abelski), Turay (55. Sezer), Daour (77. Akbulut). VfB 03 Hilden: Lenze – Müller (90.+3 Metz), Sangl, Schmetz, Heinson, Schaumburg (46. Demir), zur Linden, Wagener, Kang (73. Hellenkamp), Weber (68. de Meo), Brechmann (89. Altuntas). Schiedsrichter: Marcel Herrmann (FC Taxi Duisburg). Tore: 0:1 Kevin Brechmann (7.), 1:1 Bilal Sezer (60.), 1:2 Kevin Brechmann (68.).

Seine Torjägerqualitäten unterstrich der 20-Jährige in der zweiten Halbzeit ein weiteres Mal. Nach einem langen Pass von Heinson stürmte Brechmann auf und davon und vollendete nervenstark zum 2:1 (68.). „Zwei wunderbare Einzelleistungen“, lobte der VfB 03-Chefcoach den Nachwuchsmann, der am Freitag noch im Training kürzer treten durfte, um zu regenerieren. „Eine gute Entscheidung meiner Co-Trainer“, betonte Schneider und ergänzte: „Kevin macht seine Sache richtig gut, aber wir müssen seine Einsätze dosieren.“

Acht Minuten vor dem letztlich entscheidenden Hildener Treffer bejubelten die Baumberger noch den Ausgleich. Robin Hömig, der bereits in der ersten Halbzeit nach einem guten Konter den Ball knapp über die Latte jagte, prüfte Yannik Lenze diesmal mit einem strammen Schuss, den der VfB-Keeper stark abwehrte – allerdings genau vor die Füße von Bilal Sezer, der zum 1:1 abstaubte. Längst hatten die Hildener auf Mittelfeldpressing umgestellt, sahen sich aber selbst weiter hohem Druck ausgesetzt. Zwei Minuten nach der Gäste-Führung scheiterte Hömig aus kurzer Distanz an Lenze. Und die nächste gute Chance der Sportfreunde ließ nicht lange auf sich warten, doch der Ball ging an die Außenlatte (85.).

Auf der anderen Seite hatte der spät eingewechelte Tuncay Altuntas die Möglichkeit, endgültig alles klar zu machen, aber diesmal scheiterte der VfB-Joker ebenso wie kurz danach Talha Demir an SFB-Keeper Eric Klaas.