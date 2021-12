Fußball : VfB 03 Hilden punktet mit Teamgeist und Disziplin

Analyse Hilden Im neunten Jahr gehört der VfB 03 Hilden der Fußball-Oberliga an. Erstmals aber überwintert die Mannschaft auf einem Platz in der Spitzengruppe. Der Tabellendritte ist aktuell nur noch vier Punkte von seinem erklärten Saisonziel entfernt – dem Klassenerhalt.

Das größte Weihnachtsgeschenk machten sich die Fußballer des VfB 03 mit einer tollen Erfolgsserie selbst. Zwölf Meisterschaftsspiele in Folge blieben sie ungeschlagen, holten elf Siege und ein Unentschieden. Die bittere 1:2-Niederlage am 29. August beim 1. FC Monheim kam einer Initialzündung gleich. Seinerzeit vermochten die Hildener selbst eine zweifache Überzahl in den letzten 20 Minuten nicht zum Sieg zu nutzen. Eine Erfahrung, die der Mannschaft von Tim Schneider offenbar Beine machte und sie im November sogar bis auf den zweiten Tabellenplatz führte.

Den konnte der VfB 03 allerdings auf der Zielgeraden des Jahres nicht verteidigen, weil er auf jene beiden Teams traf, die sich den Aufstieg in die Regionalliga auf die Fahne geschrieben haben. Weil die Hildener nicht nur das Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt – in halbstündiger Unterzahl – und das Gipfeltreffen bei der SSVg Velbert verloren, rutschten sie am letzten Spieltag vor der Winterpause auf den dritten Rang ab. Für ein Team, das sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt hat, ist das jedoch ein formidables Ergebnis.

In bislang 16 Begegnungen sammelten die Hildener 37 Punkte und sind damit aktuell weit davon entfernt, die Aufstiegsrunde mit den elf besten Mannschaften der Hinrunde zu verpassen. Platz elf nimmt aktuell die TuRU ein. Die Düsseldorfer absolvierten bereits 17 Partien, in denen sie 25 Zähler sammelten. In den verbleibenden Spielen können sie noch maximal 15 Punkte holen – 40 wären es dann insgesamt. Um diese Marke sicher zu knacken, braucht der VfB 03 nur noch vier Zähler. Da jedoch das gute Torverhältnis eine weitere Trumpfkarte ist, reicht wohl auch ein Sieg. Zahlenspielereien, die jedoch nur dann von Belang sind, wenn die TuRU es schafft, gleich in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres die starken Teams von Ratingen 04/19 und 1. FC Monheim zu schlagen – und dann kommt es zum Abschluss der Hinrunde ja auch noch zum direkten Duell zwischen der TuRU und dem VfB 03.

Tim Schneider sieht dem neuen Jahr jedenfalls gelassen entgegen. Den Blick nach ganz unten will der Chefcoach des VfB 03 auch gar nicht richten nach einem Gipfeltreffen, in dem er seine Mannschaft mit Spitzenreiter SSVg Velbert auf Augenhöhe sah. „Es ist ärgerlich, dass wir die Chancen, die wir hatten, nicht reingemacht haben“, sagt er noch einmal und lenkt dann den Fokus auf die Kader der beiden Kontrahenten. So stehen bei der SSVg etliche Akteure mit höherklassiger Erfahrung zur Verfügung – wie zum Beispiel Torhüter Markus Lenz (3. Liga MSV Duisburg), Abwehrmann Robin Urban (Regionalliga KSV Hessen, VfB Homberg, RW Essen) oder auch Jesse Weißenfels (3. Liga Preußen Münster, SV Waldhof). „Bei uns kommen dagegen viele aus der eigenen Jugend“, erklärt Schneider und sinniert: „Wenn man das nebeneinander hält. Wir hatten genügend Chancen, um auch zu gewinnn – wir haben also bis jetzt vieles richtig gemacht.“

Ärgerlich fand der Chefcoach des VfB 03, dass die letzte Trainingseinheit vor dem Spitzenduell nicht auf dem Naturrasen am Bandsbusch über die Bühne gehen konnte, weil das Hildener Grünflächenamt wegen starker Regenfälle den Platz sperrte. „So konnten wir uns nicht an den Untergrund gewöhnen. Der Rasen im Velberter Stadion war sehr seifig. Die Velberter hatten keine Probleme damit, weil sie tagtäglich darauf trainieren. Wir hatten aber gerade in der ersten Halbzeit viele Fehlpässe, weil der Ball auf Rasen ganz anders läuft“, erläuterte Schneider.