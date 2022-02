Fußball : VfB 03 Hilden muss die Belastung reduzieren

Isaak Kang (am Ball) brachte den VfB 03 mit 1:0 in Führung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Aktuell steht Chefcoach Tim Schneider nur ein kleiner Kader zur Verfügung. Das macht sich bereits beim 1:1 im Testspiel gegen den Siegburger SV bemerkbar. Jetzt erwischt es auch noch Pascal Weber und Talha Demir.

VfB 03 Hilden – Siegburger SV 1:1 (0:0). Wind und Regen machten den Oberliga-Fußballern des VfB 03 im Testspiel gegen den Mittelrheinligisten mehr zu schaffen, als ihnen lieb war. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir uns technisch noch sehr verbessern können“, sagte Tim Schneider fest. Der Hildener Trainer stellte fest: „Wir hatten gerade in der zweiten Halbzeit zu viele Ballverluste wegen technischer Fehler. Das war sicher eines unserer schlechtesten Spiele in den letzten Wochen.“ Schneiders Erkenntnis für die nächsten Übungseinheiten: „Wir müssen im Training noch konzentrierter an solchen Dingen arbeiten.“

Auch spielerisch bot die Begegnung wenig Höhepunkte. Die erste Chance der Partie leitete Pascal Weber über die Außenbahn ein, doch Talha Demir scheiterte in zentraler Position zunächst am Torwart und schoss dann knapp am Kasten vorbei (13.). Später hatten die Hildener Glück, als sich Torhüter Yannic Lenze nach einem Rückpass auf ihn verdribbelte, doch die Siegburger aus seinem Patzer kein Kapital schlagen konnten (26.).

So spielten sie VfB 03 Hilden: Lenze – Müller, Schulz, Schmetz, Heinson (60. Piotraschke), Holz, Demir, Kim, Kang, Hellenkamp (46. de Meo), Weber (46. Schaumburg).

Nach dem Seitenwechsel leitete Talha Demir mit einer Flanke auf Isaak Kang die Führung ein, der Südkoreaner vollendete entschlossen zum 1:0 (54.). Doch die Gäste schlugen noch zurück. Beim Angriff über die linke Seite war Nils Piotraschke plötzlich auf sich alleine gestellt und konnte den Ausgleich von Dennis Eck zum 1:1 (73.) nicht verhindern. Wenig später parierte Keeper Lenze noch einen abgefälschten Schuss der Siegburger (77.).