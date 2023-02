Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden mischt weiter oben mit

SF Hamborn – VfB 03 Hilden 1:3 (0:1). Es war ein Spieltag ganz nach dem Geschmack der Oberliga-Fußballer des VfB 03, denn durch die Ergebnisse der Konkurrenz bleiben die Hildener mittendrin in der Verfolgertruppe hinter Spitzenreiter SSVg Velbert (53). So setzte sich Ratingen 04/19 mit 4:1 gegen den ETB SW Essen durch und zog nach Punkten (44) mit dem Tabellenzweiten gleich. Nur einen Zähler dahinter lauert nach seinem Erfolg in Hamborn der VfB 03, der am kommenden Samstag den Lokalrivalen 04/19 zur karnevalesken Zeit um 14.11 Uhr an der Hoffeldstraße empfängt. Die Tabellenlage ist das i-Tüpfelchen auf das stets brisante Duell – die Zuschauer können sich also auf eine spannende Begegnung freuen.