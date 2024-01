Trainer Tim Schneider kennt auch die Schwächen VfB 03 Hilden lebt von seiner Heimstärke

Für die Oberliga-Fußballer des VfB 03 Hilden begann am Donnerstag mit einem individuell gestalteten Lauf die Vorbereitung auf die zweite Meisterschaftshälfte. Gestern morgen um 9.30 Uhr folgt die erste Übungseinheit auf der Anlage an der Sportanlage an der Hoffeldstraße bei durchaus angenehmen Bedingungen, wie Tim Schneider anmerkte. „Kein Regen und kein Wind, nur leichter Schneefall“, berichtet der Hildener Chefcoach.