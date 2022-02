Fußball : VfB 03 Hilden hat Generalprobe gegen VfL Alfter

VfB-Trainer Tim Schneider freut sich, dass es bald wieder richtig los geht. Foto: Heiko van der Velden

Hilden Die Hildener Oberliga-Fußballer schließen am Sonntag eine intensive Vorbereitung mit dem letzten Testspiel ab. Bereits am Freitag geht es in der Meisterschaft weiter.

Nach dem 1:1 am vergangenen Sonntag gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV zog Tim Schneider die Notbremse. Weil der Kader des Oberligisten VfB 03 in der Vorbereitung krankheits- und verletzungsbedingt arg schrumpfte, stieg die Belastung für die aktiven Spieler enorm. „Leider konnten wir in der letzten Zeit nicht allzu viel durchwechseln“, erklärte der Chefcoach der Hildener und sagte deshalb das für vergangenen Dienstag geplante Freundschaftsspiel beim Landesliga-Spitzenreiter MSV Düsseldorf ab.

Gut erholt geht das Schneider-Team nun in das letzte Testspiel gegen den VfL Alfter. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße. Für die Hildener ist die Partie gegen den Mittelrheinligisten zugleich die Generalprobe für die Wiederaufnahme der Oberliga-Hinrunde.