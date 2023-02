Fußball-Oberliga VfB 03 Hilden hat auf einmal viele Torjäger

SF Hamborn 07 – VfB 03 Hilden. Im Hinspiel fuhren die Fußballer des VfB 03 einen 3:1-Sieg über die Sportfreunde ein, doch Tim Schneider erinnert sich: „Das Ergebnis war klar, aber die Begegnung war eng. Wir waren nur entspannt, weil wir früh in Führung gegangen sind.“ Zugleich berichtet der Hildener Chefcoach: „Es gab zehn Minuten mit Szenen, wo wir auch in Rückstand geraten konnten.“ Deshalb warnt Schneider auch diesmal, den Kontrahenten zu unterschätzen, zumal der in den ersten Partien des neuen Jahres durchaus zu überzeugen wusste und sich ein kleines Polster im Abstiegskampf verschaffte. Das hart erkämpfte 2:2-Unentschieden im Stadtderby gegen den VfB Homberg ebnete den Weg für einen geschmeidigen Start in 2023. Der 2:1-Erfolg über den Oberliga-Zweiten ETB SW Essen kam gar einer faustdicken Überraschung gleich. Durch die Niederlage verloren die Essener wichtige Punkte im Titelkampf, während Aufsteiger Hamborn auf Rang 14 kletterte und nun Morgenluft im Kampf um den Klassenerhalt wittert.