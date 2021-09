Fußball : VfB 03 Hilden feiert die ersten drei Auswärtspunkte

Talha Demir, hier im Testspiel gegen St. Tönis, markierte in Duisburg das Goldene Tor – sein dritter Treffer in dieser Saison. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Hildener Oberliga-Fußballer überzeugen mit einem konzentrierten Auftritt beim top-verstärkten FSV Duisburg und klettern auf den vierten Tabellenplatz. Der Siegtreffer durch Talha Demir fällt bereits in der sechsten Minute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

FSV Duisburg – VfB 03 Hilden 0:1 (0:1). Die Laune von Tim Schneider war prächtig. „Die Null muss stehen“, sagte der Trainer des VfB 03 nach dem hart erkämpften Sieg in Duisburg, durch den sein Team auf den vierten Tabellenplatz kletterte. Und weil die Hildener Oberliga-Fußballer am kommenden Wochenende spielfrei haben, dürfen sie sich nun ein paar Tage länger über den Erfolg freuen. „Jetzt können wir im Dienstagtraining erst noch schön regenerieren und überhaupt mal eine Woche durchatmen“, erklärt Schneider, der sicher ist, dass sein Team Bodenhaftung behält. Dabei lobt er: „In vier Spielen neun Punkte zu holen, das ist schon gut.“

Dabei hatten die Duisburger in der Startformation alle Akteure von Rang und Namen aufgeboten, die erst im Sommer zum FSV wechselten. „Die können Fußball spielen, bewegen sich sehr gut“, stellt Schneider fest und gesteht: „Besonders die beiden zentralen Mittelfeldspieler haben uns vor Aufgaben gestellt. Auf außen hat es immer wieder gebrannt, weil wir in Unterzahl waren.“ In der zweiten Halbzeit waren die Hildener besser darauf eingestellt. „Wir haben den Duisburgern ihre spielerische Qualität genommen. Es hat Spaß gemacht, aber man muss schon konzentriert arbeiten“, lobt Schneider die Umsetzung der Taktik.

So spielten sie FSV Duisburg: Ihara – Badnjevic (69. Aflaz), El Moumen, Kayaoglu (53. Moulas), Riebling, Mohammad, Tietz, Topal (83. Cakmaz), Tunc (73. Batmaz), Lekesiz (13. Türkoglu), Sakaki. VfB 03 Hilden: Lenze – Müller, Sangl, Schmetz, Heinson (5. Metz), zur Linden, Wagener, Schaumburg (75. Yavuz), Demir (72. Brechmann), Weber (61. Hellenkamp). Schiedsrichter: Daniel Hachtkemper. Tor: 0:1 Talha Demir (6.).

Die Partie in Duisburg begann mit zwei Paukenschlägen. Zunächst knallte es in der Wade von Len Heinson – mit Verdacht auf Muskelfaserriss humpelte der linke Verteidiger vom Feld. Für ihn rückte Simon Metz in die Viererkette (5.). Dann leitete Isaak Kang mit einer starken Einzelleistung die Führung ein, als er sich über die rechte Seite in den Strafraum tankte und den Ball letztlich quer auf Talha Demir legte – der Mittelfeldmann des VfB 03 brauchte die Kugel nur noch zum 1:0 (6.) über die Linie schieben.

In der Folge sahen die rund 300 Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung, in der überwiegend die Hildener den Takt angaben. Nach einem Freistoß von Stefan Schaumburg köpfte Robin Müller den Ball übers FSV-Gehäuse (22.). Auf der anderen Seite strich nach einer Ecke der Kopfball von Nurettin Kayaoglu ebenfalls über die Latte (28.). Pascal Weber dribbelte sich nach einem Steilpass gut durch, blieb zum Schluss aber an Torhüter Seiya Ihara hängen (30.).

Nach einem langen Ball aus dem eigenen Strafraum nahm Demir auf der rechten Angriffsseite Tempo auf, verpasste es dann aber, rechtzeitig den Pass auf die gut postierten Simon Metz und Maximilian Wagener zu spielen. „Eine der Möglichkeiten, die wir besser ausspielen müssen, um das Ergebnis höher zu schrauben und damit die Partie für uns angenehmer zu gestalten“, analysiert Tim Schneider. Auch die letzten Chancen des VfB 03 vor der Pause verpufften. Nach einem Schuss von Demir nahm Metz den Abpraller auf, scheiterte aber am FSV-Torhüter (44.) und dann ging nach einer Schaumburg-Ecke der Seitfallzieher von Robin Müller links am Kasten vorbei (45.).

Nach der Pause erarbeiteten sich beide Teams nicht mehr allzu viele Gelegenheiten. Eine Flanke von der rechten Seite erreichte Mehmet Tunc, doch der Duisburger köpfte den Ball übers Tor (50.). Ähnlich erging es Robin Müller nach einer weiteren Ecke von Stefan Schaumburg (51.). Und dann schafften es die Hildener ein weiteres Mal nicht, nach einer guten Kombination über Kang und Wagener sowie dem Pass zu Nick Hellenkamp eine gute Möglichkeit ertragreich zu Ende zu spielen. „Wir konnten die Umschaltmomente nicht in Tore ummünzen“, konstatiert Tim Schneider – und weiß nun, welche Schwerpunkte er in den nächsten Übungseinheiten setzen muss.