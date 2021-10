Fußball : VfB 03 Hilden feiert 5:0-Sieg in Niederwenigern

Talha Demir nutzte seine Chancen diesmal konsequent und erzielte drei Tore. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Allein drei Treffer trägt Talha Demir zum deutlichen Hildener Erfolg bei. Die Mannschaft von Tim Schneider, die diesmal mit einer guten Chancenverwertung glänzt, klettert in der Oberliga auf den vierten Tabellenplatz.

Sportfreunde Niederwenigern – VfB 03 Hilden 0:5 (0:3). Tim Schneider hatte nach dem Abpfiff glänzende Laune. Der klare Sieg in Niederwenigern machte die Heimfahrt zu einer kurzweiligen Angelegenheit. Doch nicht nur die drei Punkte auf der Habenseite erfreuten den Trainer des VfB 03, sondern noch mehr die Erkenntnis, dass die Hildener Fußballer bei den Übungseinheiten ganz genau zugehört hatten. Denn nach dem 3:3 auf eigenem Platz gegen den SC Velbert stand die miserable Chancenverwertung im Fokus. Immer wieder trainierten die VfB 03-Kicker deshalb, den Abschluss mit der notwendigen Konzentration und Entschlossenheit zu suchen. Das trug jetzt offenbar Früchte, denn diesmal münzte das Schneider-Team die ersten drei großen Chancen auch in drei Tore um – und erleichterte sich damit für den Rest der Spielzeit das Leben. „Das haben die Jungs richtig gut gemacht“, lobte Schneider, wohl wissend: „Wir müssen das auch in den nächsten Wochen immer wieder in Erinnerung rufen.“

Die erste Möglichkeit eröffnete sich Stefan Schaumburg schon nach zwei Minuten. „Eine halbe“, wie Schneider später anmerkte. Der Hildener Kapitän erkannte, dass SFN-Schlussmann Alexander Golz zu weit vor seinem Kasten stand und versuchte es aus 50 Metern Entfernung mit einem Heber über Freund und Gegner hinweg – letztlich strich der Ball aber auch über den Querbalken. Es war ein erster Warnschuss, dem fünf Minuten später Talha Demir die 1:0-Führung des VfB 03 folgen ließ. Dem Treffer voraus ging eine schöne Kombination über Isaak Kang und Kevin Brechmann. Letztlich kam der Mittelfeldakteur an der Strafraumgrenze in zentraler Position zum Abschluss und ließ diesmal dem Torhüter keine Chance (7.).

So spielten sie SF Niederwenigern: Golz – Stahl, Schütte, Hauswerth, Bukowski, Gonzalez (61. Kinoshita), Barreram Lümmer, Köfler (58. Feldmann), Rapka, Enz (63. Friedrich). VfB 03 Hilden: Lenze – Müller (85. P. Percoco), Sangl, Schmetz, Kim (53. Heinson), Schaumburg, Wagener (61. Yavuz), Kang, Demir, Brechmann (72. de Meo), Weber (83. Hellenkamp). Schiedsrichter: Gerrit Wiesner. Tore: 0:1 Talha Demir (7.), 0:2 Robin Müller (32.), 0:3 Maximilian Wagener (45.), 0:4 Talha Demir (50.), 0:5 Talha Demir (51.).

In der Folge mühten sich die Gäste weiter um offensive Akzente. „Der Gegner stand sehr tief und hat gut verteidigt“, stellte Tim Schneider fest und ergänzte: „Weil wir einige Male zu ungeduldig waren, haben wir Niederwenigern auch zu Kontern eingeladen.“ Wirklich gefährlich kamen die Platzherren aber nicht vor den VfB-Kasten. Eine Standardsituation brachte schließlich den zweiten Treffer. Stefan Schaumburg trat zum Eckball an, den Robin Müller in bewährter Weise per Kopf zum 2:0 im gegnerischen Netz unterbrachte (37.). Noch vor der Pause erhöhte Maximilian Wagener mit einem „Traumtor“, so Schneider, auf 3:0. Aus gut 25 Metern ging er „volles Risiko“ und jagte das Leder volley in den linken Winkel (45.). Dann ging es in die Kabine.

Nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff legten die Hildener nach. Kevin Brechmann eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, passte dann zu Demir, der halblinks aus 16 Metern dem Keeper erneut keine Chance ließ und zum 4:0 (50.) traf. Kurz danach lief Demir einen Konter über die rechte Außenbahn. Statt querzulegen, zog er voller Selbstbewusstsein selbst ab und markierte das 5:0 (51.).