Fußball : VfB 03 Hilden entwickelt eine ganz neue Qualität

Analyse Hilden Mit dem Sieg in der Nachholbegegnung vor zwei Wochen bei der SpVg. Schonnebeck kletterten die Fußballer des VfB 03 Hilden in der Oberliga auf den zweiten Tabellenplatz. Eine Aussicht, die Mannschaft und Trainer-Team als Ergebnis harter Arbeit genießen.

Die Fußballer des VfB 03 befinden sich auf der Sonnenseite der Oberliga Niederrhein. Aktuell stehen die Hildener in der Tabelle mit nur einem Punkt weniger als Spitzenreiter SSVg Velbert auf Rang zwei. Eine Platzierung, die auf jeden Fall bis zum 28. November Bestand haben wird. Der Grund ist rein mathematischer Natur, denn die Verfolger 1. FC Bocholt und 1. FC Kleve haben aktuell vier Zähler weniger auf dem Konto, können also am Wochenende mit einem Sieg lediglich aufschließen. Sollte der VfB 03 am Sonntag das Derby bei den Sportfreunden Baumberg gewinnen, bleibt das Team um Kapitän Stefan Schaumburg gar bis in den Dezember hinein auf der Top-Position.

„Das Kollektiv ist unsere Stärke. Die Spieler puschen sich gegenseitig. Für die vermeintlich in der Startelf Gesetzten ist es gut, dass sie jemanden haben, der von hinten kommt und Druck macht. In der jetzigen Situation, in der wir 22 Leute beim Training haben, helfen auch diejenigen, die hinten dran stehen und ihre Chance nutzen wollen“, führt Schneider aus. Am Freitag, nach dem Erfolg über den SC West, gab es noch einen intensiven Mannschaftsabend, der erst in der Nacht endete. Nach drei freien Tagen ging es dann am Dienstagabend auf dem Platz wieder in die Vollen, denn am Sonntag will der VfB 03 in Baumberg eine schlagkräftige Truppe ins nächste Derby schicken. Wer aufläuft? Stand jetzt ist das noch vollkommen offen.