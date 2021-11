Fußball : VfB 03 Hilden brennt aufs Derby bei den SF Baumberg

Talha Demir (l.), hier im Zweikampf mit dem Nettetaler Leonard Lekaj, will zurück in die Startelf. Foto: Heiko van der Velden

Die Hildener Oberliga-Fußballer gehen top-motiviert in die Partie bei den Sportfreunden. Auch bei einer Niederlage bleibt das Team von Tim Schneider auf Rang zwei – im Siegesfall dauert die Höhenluft über den November hinaus an.

Sportfreunde Baumberg – VfB 03 Hilden. Für Tim Schneider ist das Oberliga-Derby etwas ganz Besonderes. „Für mich ist das eine ganz neue Erfahrung. Ich habe mich letztes Jahr schon darauf gefreut, aber dann ist es wegen Corona nicht mehr zustandegekommen“, sagt der Trainer des VfB 03. Nun aber steigt endlich der Wettstreit mit Salah El Halimi, seinem ehemaligen Mitspieler, der seit Sommer 2019 wieder Coach der Sportfreunde ist, mit seiner Familie jedoch weiterhin in Hilden lebt. Dort laufen sich die Sportler manchmal noch über den Weg und wechseln dann das eine oder andere Wort.

Am Sonntag dürfte es ein intensiveres Gespräch erst nach dem Abpfiff geben, denn beide Trainer haben das gleiche Ziel: Sie wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die ist bei den Baumbergern etwas kürzer als jene der Hildener. Die Gründe: Erst legte Corona den Spielbetrieb lahm, dann machte Verletzungspech dem SFB zu schaffen. Seit Ende September reihte sich deshalb für das Team von Salah El Halimi eine englische Woche an die nächste. „Ich freue mich, dass sie da unten rausgekommen sind und den Anschluss geschafft haben“, stellt Schneider anerkennend fest und ergänzt: „Sie haben klasse Spieler wie Robin Hömig und Bilal Sezer – das ist schon eine richtig gute Truppe, da müssen wir hellwach sein.“

Diese Erkenntnis dürfte sich noch verstärkt haben nach dem deutlichen 3:0-Sieg der Baumberger am Mittwoch beim FC Kray. Dabei setzte ein Talent aus der Jugend von Rot-Weiss Essen die entscheidenden Akzente. Der 19-jährige Sommer-Neuzugang Yakup Akbulut machte nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten (70./73.) den Erfolg der Sportfreunde perfekt. Mit vier Siegen in Folge kletterten die Baumberger auf den achten Tabellenplatz, haben inzwischen 18 Punkte auf dem Konto – das sind allerdings zehn weniger als beim VfB 03, der seine vorerst letzte Niederlage am 29. August kassierte, und das ausgerechnet beim Lokalrivalen 1. FC Monheim. Lohn für die konzentrierte Arbeit war der Sprung auf Rang zwei.

Tim Schneider ist jedoch ganz im Hier und Jetzt. „Ich werde mich gar nicht mit Rechnereien beschäftigen, es sei denn, wir können nicht mehr in die Abstiegsrunde abrutschen“, sagt er. Am Ziel in Baumberg lässt er gleichwohl keinen Zweifel: „Klar wollen wir gewinnen. Was wir am Ende des Tages bekommen, sehen wir dann.“ Denn eines streitet Schneider nicht ab: „Es ist schön da oben, wir genießen das auch, aber wir haben gemeinsam beschlossen, die Zügel noch einmal anzuziehen.“