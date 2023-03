Fußball-Oberliga Siegesserie des VfB 03 Hilden reißt im Heimspiel

VfB 03 Hilden – SpVg. Schonnebeck. Rund 200 Zuschauer bekamen eine kampfbetonte und phasenweise sehr hitzige Oberliga-Partie geboten, in der die Abkühlung erst nach dem Schlusspfiff kam, als der Himmel seine Schleusen öffnete. Zuvor sah sich Tim Schneider in seinen Warnungen vor dem Gegner bestätigt, der zwar in diesem Jahr noch keine Bäume ausriss, aber mit dem Mut der Verzweiflung, endlich wieder einen Sieg einzufahren und sich so im Mittelfeld festzusetzen, unter Flutlicht über sich hinauswuchs. Schade nur, dass Schiedsrichter Solomon Anderson mit seinem Gespann den Herausforderungen dieser intensiven Begegnung vor allem in der zweiten Halbzeit nicht wirklich gewachsen war. Entsprechend schwappten auf beiden Seiten immer wieder die Emotionen hoch – und das trug ebenso wie einige umstrittene Entscheidungen des Unparteiischen nicht zur Beruhigung des Geschehens bei. Nur gut, dass beide Trainer in der anschließenden öffentlichen Analyse schnell wieder zur Sachlichkeit fanden.