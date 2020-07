Fußball : Oberliga plant mit 23 Teams und 44 Spieltagen

Duisburg/Kreis Mettmann Die Saison im Fußballverband Niederrhein soll Anfang September beginnen, doch die Einteilung der Gruppen steht noch nicht fest. Der FVN machte sich jetzt ein Stimmungsbild bei den Vereinen.

Noch müssen sich die Fußball-Fans im Kreis Mettmann gedulden, denn nach der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/20 stehen die neuen Gruppeneinteilungen für die nächste Saison noch nicht fest. Immerhin kam inzwischen Bewegung in die Angelegenheit, denn der Fußballverband Niederrhein fing per Videokonferenz ein Stimmungsbild bei den betroffenen Vereinen ein.

Der Oberliga-Start ist am 6. September 2020 geplant. Letzter Spieltag vor Weihnachten ist der 20. Dezember. Eine echte Winterpause wird es danach nicht geben, vielmehr soll es bereits am 24. Januar 2021 in der Meisterschaft weitergehen. Der letzte Spieltag soll am 6. Juni steigen. „Zwölf englische Wochen sind geplant – das wird echt krass“, stellt Lichtenwimmer fest. Die Fans können sich also auf eine abwechslungsreiche Spielzeit freuen.